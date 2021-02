Investigadores da PSP de Lisboa puseram fim ao terror vivido por menores na linha ferroviária de Cascais, desde dezembro. Os agentes detiveram dois jovens, de 16 e 17 anos, suspeitos de pelo menos sete roubos com faca nos acessos e plataformas de várias estações da CP.





E para o conseguirem, na última quinta-feira, pediram à CP para parar o comboio em direção a Cascais, no qual os suspeitos viajavam. A PSP estava à espreita e, depois de a dupla cometer o último assalto, seguiu no seu encalço. Os jovens ladrões foram apanhados na estação seguinte, tendo o comboio ficado de portas encerradas por segurança. A Polícia reuniu prova que os liga a sete roubos com faca: a maioria nos acessos a estações, mas também nas plataformas. As vítimas eram todas menores de idades. Foram feitas buscas aos domicílios dos jovens e recuperada roupa que os liga aos crimes, dois telemóveis, uma bolsa, um powerbank, um passe Lisboa Viva, duas colunas e um relógio. Os assaltantes já estão em prisão preventiva. n m.c.