Homem sequestrado e forçado a ir ao multibanco

Um homem de 28 anos foi ameaçado com uma arma de fogo e sequestrado por quatro assaltantes, que o forçaram a deslocar-se a uma caixa multibanco. O crime ocorreu quinta-feira à noite, em Lisboa.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, a vítima foi abordada às 20h50 na estação de comboios de Marvila. Ameaçado com a arma de fogo, foi obrigado a acompanhá-los a um multibanco, mas o equipamento não permitia levantamentos. Os ladrões abandonaram a vítima, mas ficaram com o código, cartão bancário e telemóvel (para impedir pedido de socorro) e foram levantar 130 euros a outra máquina. A PSP recebeu a queixa e a PJ investiga.



