Fere idosa em roubo por esticão

Um homem de 56 anos foi preso em flagrante pela GNR da Costa de Caparica, Almada, a roubar por esticão a carteira a uma idosa, de 88. A vítima caiu, e ficou ferida numa perna.O roubo ocorreu pela hora de almoço de sábado, numa zona patrulhada pela GNR devido à ocorrência de crimes do género.O detido, toxicodependente e já referenciado, puxou uma carteira que a vítima trazia na mão, fazendo com que a mesma caísse, desamparada, no chão. Os militares da GNR intervieram de imediato, detendo o ladrão, que ainda tentou fugir.A mulher teve de receber tratamento no Hospital Garcia de Orta. O assaltante, por seu turno, ficou sujeito a apresentações bissemanais à GNR e a proibição de contactos com a vítima.