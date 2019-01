Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-preso ataca guarda durante visita a ladrão em Paços de Ferreira

Cadastrado preparava-se para visitar recluso que foi condenado no assalto ao Museu do Ouro, ocorrido em 2007.

08:59

Um ex-recluso agrediu violentamente um guarda prisional na cadeia de Paços de Ferreira, na manhã de domingo, durante o período de visitas. O homem ia visitar um recluso condenado pelo assalto violento ao Museu do Ouro, em Viana do Castelo, em 2007 -onde um dos assaltantes morreu numa troca de tiros - e acabou detido pela GNR.



Já conhecido dos guardas prisionais - esteve preso naquele estabelecimento 40 dias, em 2010, tendo sido transferido para a cadeia de alta segurança do Linhó, após desacatos com outros presos -, o agressor começou a circular entre as alas A e B. Ao ser confrontado pelo guarda, deu-lhe de imediato um murro, tendo a vítima caído desamparada.



Já com o guarda no chão, continuou a pontapeá-lo na cabeça, deixando-o inanimado. O profissional, de 46 anos, foi assistido pelo INEM durante mais de uma hora e transportado para o Hospital de Penafiel. "Este tipo de situações é recorrente e não pode acontecer.



Estas pessoas conhecem o espaço e os guardas e aproveitam as visitas para destabilizar", revelou ao CM, um guarda que preferiu o anonimato, mas acrescentando ainda que estes casos não beneficiam nem o recluso, nem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais. "No nosso entendimento, estas visitas de ex-reclusos só beneficiam a atividade criminosa", lembrou.



O CM tentou uma reação da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, mas, até ao fecho desta edição, sem sucesso.