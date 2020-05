Ferem 3 PSP com garrafas e pedras em bairro de Lisboa

Três agentes da 2ª Divisão da PSP de Lisboa foram este sábado feridos à pedrada, e com o arremesso de garrafas, numa emboscada feita por cerca de 100 moradores do bairro do Casal dos Machados, no Parque das Nações. O ataque, o terceiro à PSP em três semanas, que ao todo resultaram num total de 12 agentes feridos, envolveu o disparo de armas de fogo.

Em comunicado, a PSP explica que foi chamada pelas 00h15 ao Casal dos Machados, para ...

