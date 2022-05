Um homem, com cerca de 40 anos, procurou ajuda médica no Hospital Garcia de Orta, em Almada, este domingo de madrugada, após ter sido atingido com, pelo menos, dois disparos de arma de fogo nas pernas.





A vítima apresentou-se na Urgência pouco depois da 01h00. A equipa médica que o assistiu chamou a GNR, depois de o mesmo ter dito que residia no Monte de Caparica patrulhado por esta força de segurança. No entanto, sabe o CM, o ferido nada colaborou com os militares. A Polícia Judiciária de Setúbal investiga e esteve este domingo durante o dia no hospital a interrogar a vítima.