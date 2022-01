Um homem ficou esta quinta-feira ferido com gravidade, após ter sofrido uma queda de cerca de 12 metros, no interior de um pavilhão da Siderurgia Nacional, em Paio Pires, Seixal.O acidente de trabalho ocorreu pelas 10h30 e levou a que a vítima caísse em cima de um tapete rolante, local onde ficou preso por uma perna.No local estiveram meios dos Bombeiros do Seixal, que retiraram o homem, transportando-o para o Hospital Garcia de Orta, Almada.