O cão de grande porte e raça indefinida, com 10 anos, chegou-se ao portão da moradia na Aroeira, Almada, pelas 22h30 de quarta-feira, para receber dois homens e uma mulher que o tinham criado desde cachorro. O que se passou a seguir foi rápido, violento e as razões são desconhecidas.O animal começou por morder o homem de 30 anos no ombro e atacou depois o pescoço do pai deste, de 55, quando o mesmo avançou para defender o filho.