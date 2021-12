Ferido grave após queda de três metros em Vila do Conde

Um homem, de 52 anos, ficou ferido com gravidade, este sábado de amanhã, na sequência de uma queda de cerca de 3 metros numa obra, na freguesia de Árvore, em Vila do Conde.

À chegada das equipas de socorro o homem estava inconsciente e apresentava um traumatismo crânio encefálico grave. Depois de estabilizado foi levado para o Hospital de São João, no Porto.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, a equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila do Conde e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano.

A GNR também foi acionada e tomou conta da ocorrência.

O alerta foi dado ás 09h44.