Ferido grave em atropelamento em Estarreja

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta noite de quarta-feira, depois de ser atropelada, por um carro, em Estarreja.O alerta foi dado, às 21h43, para os bombeiros de Estarreja, para um atropelamento rodoviário na rua João Augusto Sousa Fernandes, em Veiros, Estarreja.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro esteve no local.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Estarreja, para o hospital de Aveiro.A GNR de Estarreja investiga as causas e as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.