Um homem sofreu ferimentos graves numa colisão entre uma mota e um carro, esta tarde, em Santo Tirso. Foi hospitalizado no Porto.

O alerta para o acidente, na rua dos 5 Caminhos, foi dado pelas 17h36.





A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Santo Tirso e duas equipas médicas do INEM (SIV de Santo Tirso e VMER de Famalicão), sendo depois transportada, com acompanhamento médico, para o Hospital de S. João, no Porto.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.