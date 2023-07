Uma violenta colisão entre um camião que transportava brita e uma carrinha provocou três feridos, esta manhã, no IC1, ao quilómetro 548, entre Palma e Marateca, em Alcácer do Sal.



Um dos feridos está em estado crítico e vai ser helitransportado para o hospital.





No local estão 15 operacionais apoiados por cinco viaturas e um meio aéreo incluindo os Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal, a GNR, e o helicóptero do INEM.O alerta foi dado às 07h39.