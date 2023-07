Sete feridos em colisão entre quatro veículos em Alcácer do Sal

Sete feridos leves foi o resultado de uma colisão entre quatro veículos no Itinerário Complementar 1 (IC1), no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, indicou que o alerta para o acidente, que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros, um veículo ligeiro de mercadorias e um outro veículo pesado de mercadorias, foi dado às 16h12.

A mesma fonte, que indicou que nesta altura as autoridades estão a definir para que hospitais vão transportar os feridos, acrescentou ainda que o acidente ocorreu ao quilómetro 564 do IC1, na zona da União de Freguesias de Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana, no concelho de Alcácer do Sal.

Nas operações de socorro estão envolvidos 14 operacionais, entre os quais elementos da GNR e do INEM, auxiliados por sete veículos, nomeadamente uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal.