Homem de 49 anos morre em despiste em Alcácer do Sal

Um homem de 49 anos morreu este sábado na sequência do despiste da viatura ligeira em que seguia, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR à agência Lusa.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional (EN) 2, ao quilómetro 673, junto ao Monte do Outeiro, na freguesia de Torrão, concelho de Alcácer do Sal, foi dado pelas 17h03.

Segundo a fonte da Proteção Civil, o corpo da vítima foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Foram mobilizados para o local os bombeiros de Alcácer do Sal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com 13 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV).