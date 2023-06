Ferido grave num despiste contra casa em Matosinhos

Um homem com cerca de 60 anos ficou encarcerado e sofreu ferimentos graves no despiste do automóvel em que seguia, que embateu numa casa devoluta, esta manhã, em S. Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos.

O alerta para o acidente, na rua Godinho Faria, foi dado pelas 10h35. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de S. Mamede de Infesta e estabilizada pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João, sendo transportada para aquela unidade hospitalar do Porto.

A PSP esteve no local.