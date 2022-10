Um homem morreu após um despiste de um trator, em Medas, Gondomar, que ocorreu durante a tarde desta terça-feira.O alerta para o acidente, junto à rua dos Castelos, foi dado às 14h43. No socorro estão os Bombeiros de Melres, uma equipa médica de emergência e reanimação, e outra equipa de suporte imediato de vida do INEM.A GNR está no local e investiga as causas do acidente.