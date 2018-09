Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feridos em colisão de moto em Palmela

Acidente é agora investigado pela GNR local.

Por João Tavares | 08:42

Duas pessoas ficaram feridas na sequência da colisão entre a moto em que seguiam e um veículo ligeiro, na zona de Cajados, concelho de Palmela.



As vítimas acabaram por ser assistidas no local do acidente pelos bombeiros da corporação de Águas de Moura e foram depois levadas ao hospital de Setúbal.



O alerta para o violento acidente teve lugar às 09h05, junto a um entroncamento na rua Augusto Paciência. As duas viaturas acabaram por colidir, num acidente que é agora investigado pela GNR local.



Segundo foi possível apurar, as duas vítimas tiveram alta poucas horas depois.