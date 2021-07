Festa em pinhal com mais de 300 pessoas travada pela GNR

A GNR travou na madrugada de sexta-feira para sábado uma festa ilegal com mais de 300 pessoas, maioria jovem, num pinhal na zona de Sintra que desrespeitava as medidas vigentes para a contenção da pandemia COVID-19.Na sequência de uma denúncia anónima que estaria a decorrer uma festa rave ilegal, os militares da Guarda deslocaram-se pelas 01h20 ao local, onde constataram que a denúncia se confirmava. Decorria naquele espaço uma festa rave que tinha sido anunciada pelas redes sociais, com cerca de 300 pessoas.As autoridades desmobilizaram participantes e identificaram o organizador do evento e respetivo staff, para posteriormente serem levantados os respetivos autos de contraordenação e auto de notícia.Foi ainda apreendido todo o material de som.