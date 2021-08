Mais de 300 pessoas que participavam numa festa na praia do Cabeço, no concelho de Castro Marim, foram obrigadas a dispersar pela Polícia Marítima (PM) de Vila Real de Santo António.





De acordo com o comandante Rui de Andrade, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, os participantes “não apresentavam o devido distanciamento social”, pelo que a Polícia Marítima “interrompeu o evento” e “deu indicações para que as pessoas dispersassem do local, as quais foram prontamente acatadas”. Quanto ao responsável pelo evento, foi identificado pelos agentes e alvo de um auto de notícia.