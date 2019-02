Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival de órgãos junta fado e cante alentejano em Braga

VI edição inclui visitas guiadas, workshops e sete concertos inéditos com entrada livre.

08:49

Os sons dos órgãos de tubos de sete templos bracarenses vão ecoar pela cidade, durante o VI Festival de Órgão de Braga, que decorre entre os próximos dias 10 e 19 de maio.



O certame, que foi esta quarta-feira apresentado, tem este ano uma novidade particular: uma forma inédita de ouvir o órgão ao juntar o fado e o cante alentejano. A Igreja dos Terceiros será um dos palcos do festival.



‘O Órgão e a Voz’ é o mote da sexta edição que conta com sete concertos, aos quais se juntam visitas, workshops, entre outras iniciativas que vão ter alguns dos melhores intérpretes nacionais e estrangeiros.



"Pela sua autenticidade e características únicas, o Festival de Órgão de Braga é já uma marca cultural da cidade, da região e que até já passou as fronteiras nacionais. É um evento que congrega vontades de diferentes instituições em torno da promoção do nosso património e da valorização da riqueza cultural", explicou Lídia Dias, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga.



Ao longo das edições anteriores, o festival já "devolveu a voz" a seis órgãos de templos de Braga que estavam silenciados. Este ano, será a vez de voltar ouvir o órgão da Igreja dos Terceiros, que esteve 70 anos sem se fazer ouvir e que foi recuperado para este certame.



Os espetáculos passam por vários locais: a Igreja de São Lázaro, a Basílica dos Congregados, a Igreja de São Marcos, a Igreja de Santa Cruz e a Igreja de São Paulo juntam-se à Sé Catedral.



‘Entre a Terra e o Céu’ é o tema do primeiro concerto do Festival que arranca às 21h30 do dia 10 de maio, na Sé Catedral de Braga, com um concerto a dois órgãos e soprano.