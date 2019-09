Festival do Polvo na Zambujeira do Mar termina domingo

A Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, recebe entre esta esta sexta-feira e domingo, de 20 a 22 de setembro, a 7.ª edição do Festival do Polvo.

Os melhores pratos e petiscos à base de polvo poderão ser provados nos 14 restaurantes da localidade, sempre com o lema "Prove aqui o melhor polvo do mundo".

Durante os três dias os visitantes podem provar desde os tradicionais pratos de arroz de polvo, salada e polvo à lagareiro a que se juntam novas experiências como a pizza de polvo e o carpaccio de polvo.

A iniciativa tem como objetivo "promover a qualidade e as potencialidades gastronómicas do polvo do sudoeste alentejano e ao mesmo tempo dinamizar a economia local" afirmou Ricardo Cardoso, vice-presidente da autarquia.

A par dos "pitéus" à base de povo da costa da Zambujeira do Mar, o festival conta no seu programa com diversos showcookings.

Neste sábado, o showcooking será dinamizado pelos chefs António Calinhos (11h30) e Vítor Esteves (17h00). No domingo, às 17h00, o showcooking será da "responsabilidade" da chef Vanessa Pereira.

Além da componente gastronómica, o festival que tem entradas livres e vai decorrer no Largo Mira Mar contará com animação infantil, insufláveis para os mais pequenos e muita música.

Nesta sexta-feira, atuam a Marcha Popular da Zambujeira do Mar (21h00) e os grupos "Com Alma" (21h30) e "Brasa Doirada" (22h45).

Sábado sobem ao palco o grupo de danças latinas da Associação Mil Passos, de Vila Nova de Milfontes (20h30), seguindo-se a atuação do grupo "Banza" (21h30) e baile com Ricardo Glória (23h00).

No domingo, último dia do festival a animação estará a cargo do grupo "Vint'Veri" (20h00), do contador de histórias Jorge Serafim (21h00) e do "Acoustic Road Trio" (22h00).