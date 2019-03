Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival literário evoca história de Raul Brandão

Vencedores do prémio do concurso literário ‘Elogio a Sophia’ são entregues esta quinta-feira.

09:16

O Húmus - Festival Literário de Guimarães inicia esta quinta-feira e conta com convidados como Francisco José Viegas, Richard Zimler, José Pacheco Pereira, Júlio Magalhães e Frei Bento Domingues, entre outros. Até terça-feira, a História é o tema comum a todas as sessões que compõem a programação do evento - que foi criado em 2017 para celebrar os 150 anos do nascimento de Raul Brandão.



Esta quinta-feira mesmo é assinalado o 27º aniversário da Biblioteca Municipal Raul Brandão, com a realização da iniciativa ‘A Minha Vida Dava Um Livro’, na Plataforma das Artes, e ainda a entrega dos prémios do concurso literário ‘Elogio a Sophia’, no auditório da Escola Secundária Francisco de Holanda.



Amanhã e sábado, fala-se dos Descobrimentos e da globalização, das lutas e dos movimentos territoriais motivados pela religião e de como a literatura se tem revelado um veículo privilegiado para a aprendizagem da História, na biblioteca municipal - com entrada livre.



O evento termina no próximo dia 12, dia em que se celebra, na Biblioteca Raul Brandão, o aniversário do escritor que lhe deu nome e que nasceu em 1867. Fernando Dacosta, Francisco José Viegas, Irene Flunser Pimentel e Rui Pedro Tendinha são os convidados para as diversas atividades desse dia.



Raul Brandão será o mote para duas mesas de debate: uma sobre a adaptação das suas obras ao grande e pequeno ecrã; outra a propósito da forma como viu e contou a queda da democracia e o aparecimento da ditadura.



‘Como viveu, entendeu e descreveu Brandão os momentos cruciais para a História do século XX português?’ é a pergunta à qual a organização pretende responder, através da realização de uma mesa redonda, com entrada livre.