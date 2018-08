Filhas desesperadas à procura do pai nos fogos de Monchique

Famílias resistem aos apelos das autoridades para abandonarem as suas casas.

Duas irmãs viveram momentos de desespero à procura do pai, que desapareceu nos fogos de Monchique. O homem terá recusado os apelos das autoridades e dos seus familiares para deixar a sua casa e ficou incontactável.Pelas 20h00, equipas do GIPS da GNR e dos bombeiros tentavam chegar à zona da habitação do homem, perante o desespero das filhas. Toda a zona estava tomada pelas chamas, com o fogo a avançar de forma imprevisível, com mudanças súbitas na direção do vento.O homem acabou por ser encontrado são e salvo pelas equipas de salvamento, após momentos de grande tensão.A equipa da CMTV em reportagem no local apercebeu-se de que várias famílias resistem aos apelos das autoridades para abandonarem as suas casas, com medo de perderem os seus bens.Cerca de 20 pessoas foram retiradas na zona de Portela das Eiras, repetindo evacuações que aconteceram noutros pontos atingidos pelo grande fogo que começou em Monchique e se espalhou aos concelhos vizinhos de Silves e Ourique.Recorde-se que o fogo está a deflagrar desde sexta-feira, registando-se até ao momento 25 feridos.A situação do incêndio da serra de Monchique na zona das termas é esta segunda-feira à tarde de "grande preocupação", disse à agência Lusa o presidente do município de Monchique, Rui André.Pouco depois das 18h00, o autarca referiu que na área das termas há hotéis em risco e que uma frente do fogo está a aproximar-se de uma quinta pedagógica do concelho vizinho de Silves.Sobre as casas afetadas pelo incêndio rural, que deflagrou na sexta-feira, Rui André não deu pormenores sobre o número de imóveis ou a sua utilização, referindo que o balanço não está finalizado.O autarca espera que os meios aéreos possam ajudar a reforçar o combate.