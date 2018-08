Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portimão Arena transformada em refúgio para vítimas dos fogos

Mais de 100 pessoas, maioritariamente idosos, estão a pernoitar no pavilhão depois de serem retirados de áreas de risco.

23:39

Cerca de 100 pessoas foram encaminahdas para pernoitar no Portimão Arena de Portimão, devido aos fogos que começaram em Monchique e alstraram a Portimão e Silves. A maioria são idosos.



Transformado num refúgio para vítimas dos fogos, o pavilhão está a acolher pessoas que não têm familiares que os possam receber fora da zona de risco. Os desalojados foram retirados de aldeias de Monchique e Portimão por causa do fogo e também do fumo que torna irrespirável o ar dessas localidades.



Os habitantes de Monchique foram numa primeira fase transportados para o pavilhão desportivo local, mas tiveram de ser transferidos para o Portimão Arena devido à fraca qualidade do ar, especialmente prejudicial no caso dos idosos.



Na noite desta terça-feira, a responsável da Proteção Civil revelou que a Segurança Social está a operacionalizar o apoio a cerca de 250 pessoas que foram retiradas das suas casas, que estão a ser concentradas em quatro locais distintos.