Registados 6035 fogos já este ano em Portugal

Já arderam cinco mil hectares de floresta.

Por Tânia Monteiro e João Tavares | 08:30

Portugal já registou 6035 fogos este ano e arderam pouco mais de 5 mil hectares de floresta, números que correspondem a uma diminuição de 25% dos incêndios florestais e de 76% na área ardida, relativamente à média da última década.



Uma realidade muito longe da que se viveu em 2017, ano durante o qual morreram, pelo menos, 116 pessoas em consequência dos fogos de junho e de outubro. Em julho do ano passado, por exemplo, já tinham ardido quase 75 mil hectares em 8659 fogos florestais.



"Mais uma vez o sistema funciona porque estava montado. Tivemos o ataque inicial muito robusto o que permitiu que a maior parte destes incêndios na sua fase inicial não passasse para a fase de ataque ampliado", avançou ontem o comandante operacional nacional, coronel Duarte da Costa. O estado do tempo também tem ajudado.



Já o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, realçou a prontidão das forças no terreno. "A robustez dos meios no ataque inicial aos incêndios tem sido determinante nos bons resultados", avançou o governante, que diz ter 10 767 homens prontos a atuar na fase mais crítica.



Três vítimas de fogos internadas

Há ainda três vítimas dos incêndios de outubro do ano passado que continuam internadas. Uma está no Hospital Pediátrico de Coimbra e duas no Centro de Medicina de Reabilitação Rovisco Pais, na Tocha.



Os fogos de outubro atiraram 64 pessoas para os hospitais, a maioria devido a queimaduras. Quase todas continuam com vigilância e alguns têm acompanhamento psicológico.



Já os incêndios de Pedrógão Grande provocaram 29 internamentos.



PORMENORES

Governo estuda nova lei

O secretário de Estado Artur Neves avançou que o Governo está a estudar a lei orgânica para a Proteção Civil, que pode ser aprovada ainda este ano.



‘Aldeia Segura’

Artur Neves realçou ainda a importância do programa ‘Aldeia e Pessoas Seguras’. População de seis mil aldeias foi informada de medidas de autoproteção.



Mais meios

Comparado com 2017, a Proteção Civil tem disponíveis mais 1027 meios terrestres, 238 viaturas e sete meios aéreos.