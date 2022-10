António Cunha, um pescador das Caxinas, engendrou um plano criminoso para manter atos sexuais com jovens. Para aliciar as vítimas chegou a fingir ser o jogador de futebol do Sporting Eduardo Quaresma.



Em outras ocasiões simulou ser empresário de futebol. Ameaçava as vítimas com a divulgação de imagens de cariz sexual.









