Fogo de 2012 em Tavira continua sem culpados

Os 205 lesados do grande incêndio de 2012, que destruiu 26 mil hectares de terrenos no interior dos concelhos de Tavira e São Brás de Alportel, continuam a aguardar pela sentença do processo cível que exige uma indemnização pelos estragos sofridos.

"É um processo complexo, com muita prova para se averiguar em termos de testemunhas, documentos, perícias... Ainda não há uma data definida para a sentença ser divulgada", assumiu aoPaulo Martins, advogado dos lesados.Segundo as contas das autarquias dos dois concelhos, o incêndio provocou mais de 24 milhões de euros em prejuízos.Este processo tem como alvo a EDP, uma vez que o incêndio começou perto do local onde a empresa estava a instalar um poste que hoje serve de ligação entre as torres eólicas e a rede elétrica.