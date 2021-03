Os Bombeiros de Vila do Conde extinguiram, esta tarde, um incêndio que deflagrou no Encanas Bar, na praça da República, naquela cidade. Ninguém ficou ferido.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 15h23. Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o fogo terá deflagrado no sistema de ar condicionado.





Após as chamas terem sido extintas, foi realizada a ventilação do espaço. No local estiveram sete operacionais da corporação, apoiados por dois veículos.