Um incêndio destruiu, ao início da tarde deste domingo, o quarto de uma casa e danificou outras divisões do piso superior da habitação, em Cepães, no concelho de Fafe.



O alerta foi dado pouco depois do meio-dia. A rápida intervenção dos Bombeiros de Fafe evitou que o fogo se alastrasse a outros compartimentos, nomeadamente ao rés-do-chão.





Na habitação estavam três mulheres – mãe e duas filhas – que ficaram com ferimentos ligeiros por inalação de fumos, mas não necessitaram de ir para o hospital. Também uma bombeira teve de ser assistida pelos colegas, não necessitando de cuidados hospitalares.No combate às chamas estiveram 12 operacionais dos Bombeiros de Fafe, apoiados por 4 viaturas. As causas do incêndio estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga.