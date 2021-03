Três meninas, de 9 meses, 5 e 6 anos, foram resgatadas pelos Bombeiros Voluntários de Lagos (BVL) de um apartamento, na zona da Meia Praia, onde deflagrou um incêndio na cozinha, sábado à noite. As duas mais velhas foram assistidas devido a inalação de fumos, mas a bebé ficou ilesa, apurou o CM.Os pais das menores estão bem. O alerta foi dado às 20h00, quando a cozinha já estava toda tomada. Os BVL acorreram ao local e, além de resgatarem as crianças, extinguiram o fogo e procederam ao rescaldo, com 11 operacionais e 5 viaturas.