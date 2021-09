Um incêndio deflagrou esta quarta-feira de madrugada no Bairro das Galinheiras, em Lisboa.O alerta foi dado pelas 02h00.O fogo foi combatido por 20 bombeiros da corporação de Camarate e do Regimento de Sapadores, com o apoio de cinco viaturas.As chamas, que chegaram a estar próximas de casas e hortas, foram extintas em uma hora.Não houve registo de feridos.A Polícia Judiciária investiga agora por suspeitas de fogo posto.