A nossa escolinha ardeu, que tristeza. Foi como se fosse a minha casa. Era a sede da nossa associação. Acabou”, disse em lágrimas Maria Clara, residente na aldeia de Bairrada, em Ansião, espelhando o drama que esta terça-feira milhares de pessoas viveram com as chamas à porta de suas casas. Ventos fortes e 45 graus de temperatura espalharam as chamas por aldeias de Leiria, Pombal, Ourém, Ansião e Alvaiázere, onde arderam casas (17), veículos, barracões e culturas agrícolas.









