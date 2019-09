Uma mulher de 80 anos e o filho, de 32 anos, ficaram ontem desalojados, em Alencarce de Cima, Soure, na sequência de um incêndio que lhes destruiu a casa. As causas do fogo são, para já, desconhecidas.Os dois moradores, conseguiram sair ilesos antes de a casa ficar tomada pelas chamas. "Não sei o que se passou, foi tudo muito rápido, só tive tempo de tirar a minha mãe e duas botijas de gás", conta Carlos Marovo.O homem acredita que "o fogo possa ter sido causado por um curto-circuito com o carregador de um telemóvel".A família foi realojada em casa de familiares.