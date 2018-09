Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destrói armazém de tintas em Sintra

Incêndio aconteceu durante a tarde desta terça-feira.

Por M.C. | 08:28

Um incêndio destruiu esta terça-feira, quase na totalidade, um armazém de tintas no recinto da empresa Galucho, em São João das Lampas, Sintra.



As chamas deflagraram pelas 14h30.



A violência do incêndio levou ao rápido empenhamento de 37 operacionais e 13 viaturas, dos corpos de bombeiros de Sintra, São Pedro de Sintra, Montelavar e Colares, e ainda da GNR.



O fogo foi combatido durante mais de uma hora, e só foi dado como extinto pelas 16h00.



Não houve feridos a registar.