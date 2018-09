Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em armazém na empresa Galucho em Sintra

As chamas estão a ser combatidas por 11 veículos e 30 operacionais.

16:03

Um incêndio deflagrou esta terça-feira, às 14h33, num armazém da empresa metalomecânica Galucho, em São João das Lampas, no concelho e Sintra, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.



As chamas estão a ser combatidas por 11 veículos e 30 operacionais das corporações de bombeiros de Sintra, São Pedro de Penaferrim, Colares e Montelavar, revelou a fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, o incêndio ainda estava a ser combatido "no interior das instalações" fabris, num armazém de tintas, e não há registo de feridos ou ameaça para habitações nas proximidades do espaço industrial.



A empresa Galucho, na freguesia de São João das Lampas e Terrugem, especializou-se no fabrico de equipamentos agrícolas e soluções para carroçarias e de transporte rodoviário.