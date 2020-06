Fogo destrói castelo com 115 anos em Vizela. Veja as imagens

Um incêndio destruiu parcialmente o edifício devoluto do castelo de Vizela, esta madrugada. O alerta foi dado às 05h00 e no local estiveram os bombeiros de Vizela e a GNR que durante várias horas combateram as chamas.

Este histórico castelo, cujo edifício é de granito, tem 115 anos. Foi mandado construir no século passado para albergar os paços do concelho. Localizado na rua Joaquim Freitas Ribeiro, no centro da cidade, o edifício tem três andares. Foi adquirido pela autarquia em 2008 por 1,3 milhões de euros e seria para ser transformado em biblioteca e museu, o que não aconteceu. No início deste ano, a autarquia o colocou-o à venda por 1,4 milhões. O objetivo era que se transformasse num hotel de quatro estrelas.

No local estiveram 26 operacionais apoiados por seis viaturas. Ao local acorreram ainda inspetores da Polícia Judiciária, que vão agora investigar as causas das chamas.