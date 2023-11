Um fogo destruiu, este sábado, uma segunda habitação familiar em Bazão, Sintra. À hora do alerta, 14h55, ninguém se encontrava em casa pelo que não há registo de vítimas ou desalojados.O incidente mobilizou 22 operacionais no total. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Colares, GNR de Colares e Serviço Municipal de Proteção Civil. Foi acionado, também, o meio elevatório dos Bombeiros de São Pedro de Sintra.