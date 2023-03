Um incêndio destruiu, ao início da noite desta quarta-feira, uma moradia em Lourel, no concelho de Sintra. De acordo com fonte da Proteção Civil, não se registaram vítimas. Mas os dois moradores ficaram desalojados e vão passar a noite com familiares.O alerta foi às 19h32. Estiveram no local os bombeiros de Sinta e de São Pedro de Sintra, apoiados pela GNR, num total de 22 operacionais e sete viaturas.