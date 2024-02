Fogo e fumo em avião com 34 alunos portugueses força aterragem em Bilbau

Um incêndio num motor e a entrada de fumo na cabine onde seguiam 141 passageiros obrigou esta quinta-feira um voo da easyJet que ligava Lisboa a Paris a uma aterragem de emergência a meio da viagem, no Aeroporto de Bilbau, em Espanha.





CM apurou, 34 alunos de uma turma de 12.º ano da Escola Secundária José Afonso, no Seixal, estavam a bordo para uma viagem de estudo a Paris, no âmbito da disciplina de História. De acordo com o diretor André Claro, que falou com os professores que acompanharam os alunos pouco depois da aterragem de emergência, “estão todos bem e muitos nem se aperceberam da situação”. Adiantou que estava previsto outro avião para seguirem a viagem. Pais de alunos, contactados pelos filhos afirmam que se registou um incêndio numa das turbinas.



De acordo com as autoridades locais, o alerta foi dado pelo piloto da aeronave, pelas 12h00, depois de ser detetado fumo na cabine, e levou ao acionamento do protocolo para situações de emergência. Dezenas de bombeiros e viaturas posicionaram-se na pista do Aeroporto de Loiu para receber o Airbus 320, mas o aparelho acabou por aterrar sem problemas de maior. Só parou junto à manga de acesso ao terminal, onde todos os passageiros saíram. A easyJet confirmou o incidente, garantindo que “foi escalado um avião de substituição para que os passageiros pudessem continuar o seu voo para Paris”.



Para lá dos meios dos bombeiros de Bilbau mobilizados para a pista do aeroporto no momento da aterragem, chegaram a ser acionados meios de socorro da entidade equivalente ao INEM por prevenção.

Segundo a easyJet, “o comandante efetuou uma aterragem de rotina” e o acionamento dos serviços de emergência foi “uma medida de rotina e de precaução”. “A segurança é a maior prioridade da easyJet”, garante a empresa