Fogo em casa devoluta na Póvoa de Varzim fatal para sem-abrigo

Um homem de cerca de 45 anos morreu na sequência de um incêndio numa casa devoluta, na noite de quarta-feira, na Póvoa de Varzim. A vítima, um sem-abrigo conhecido pela população por Mário, já não conseguiu escapar, ao contrário de uma segunda vítima, um cidadão holandês igualmente sem-abrigo e que ficou ferido, com queimaduras nos braços e nas pernas.O alerta foi dado pelas 23h30 para um incêndio urbano na rua das Hortas. "À nossa chegada, deparámo-nos com uma vítima, com queimaduras, junto à casa já totalmente tomada pelas chamas. Foi essa pessoa que nos indicou que havia outro homem no interior do edifício", disse ao CM Francisco Nova, comandante dos bombeiros da Póvoa de Varzim. "Não havia nada a fazer porque a casa estava completamente tomada pelo incêndio e não havia condições de segurança para entrar. A nossa preocupação centrou-se no combate, tendo em vista evitar a propagação das chamas às habitações contíguas", frisou."Estas duas pessoas sem-abrigo faziam parte do grupo que ficou desalojado na sequência de um incêndio, em janeiro do ano passado, numa pensão social, na rua Paulo Barreto. Quando me desloquei àquele local, também encontrei esta mesma vítima, o cidadão estrangeiro, à porta desse edifício", relatou ainda Fernando Nova.A Polícia Judiciária do Porto investiga as causas do fogo. O corpo foi transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal do Porto.