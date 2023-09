Fogo em Odemira causou prejuízo de sete milhões de euros em habitações

O incêndio no concelho de Odemira (Beja), em agosto, causou danos de sete milhões de euros em habitações, adiantou o presidente do município, confirmando que o prejuízo total será "entre os nove e os 11 milhões de euros".

"Estamos a falar de 2,7 milhões de prejuízos na área do turismo, mas também à volta de sete milhões de prejuízos nas habitações, o que é, de facto, esmagador", disse esta sexta-feira à agência Lusa o presidente da autarquia, Hélder Guerreiro (PS), após a sessão solene comemorativa do Dia do Município.

Depois de, no início da semana, ter estimado que os prejuízos causados pelo incêndio que deflagrou no concelho em 5 de agosto poderiam rondar os 10 milhões de euros, o presidente da câmara municipal confirmou esta sexta-feira que "o processo de levantamento dos valores em causa está basicamente terminado".