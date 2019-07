Fogo em quinta na freguesia de lisboeta de Carnide reacendeu-se

Um incêndio que deflagrou na quinta-feira na freguesia de Carnide, em Lisboa, reacendeu-se hoje ao início da tarde, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.O alerta foi dado às 13h27, segundo o sítio da Internet do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.Às 14h15, ainda não havia mais informações sobre o estado do incêndio, tal como não foi possível saber os meios envolvidos junto do regimento.O fogo que deflagrou na quinta-feira numa quinta com animais na Azinhaga das Freiras, na freguesia de Carnide foi circunscrito às 16h15, tendo mobilizado 61 operacionais, apoiados por 18 veículos.As operações incluíram a evacuação de um infantário com 13 crianças e quatro adultos e a projeção de água para os edifícios habitacionais próximos, bem como para o Teatro de Carnide.