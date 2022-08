Fogo na serra da Estrela continua a mobilizar mais de 1.600 operacionais

O incêndio rural que lavra desde sábado na serra da Estrela, na região Centro, continua a mobilizar esta sexta-feira de manhã mais de 1.600 operacionais, segundo informação da Proteção Civil.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, às 11h15 estavam envolvidos no combate às chamas 1.607 elementos das forças de socorro e segurança, apoiados por 477 viaturas e 14 meios aéreos.

Na noite passada houve um reforço de meios e o combate chegou a envolver 1.685 operacionais, apoiados por 517 meios terrestres.

A Lusa tentou obter mais informações sobre o incêndio durante a manhã, mas as autoridades remeteram para o novo 'briefing' que vai decorrer na Guarda, onde o 2.º comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Miguel Cruz, fará mais uma vez um ponto de situação.

O incêndio, que queimou já mais de 10 mil hectares, deflagrou na madrugada do dia 06 em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

As chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.

Na quinta-feira -- dia em que o vento e a orografia da zona continuaram a dificultar o combate às chamas -, o capotamento de uma viatura dos bombeiros em Celorico da Beira, durante as operações, provocou três feridos graves e dois ligeiros, segundo a Proteção Civil.