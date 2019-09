Fogo no concelho de Moncorvo combatido por mais de 100 bombeiros

Mais de 100 operacionais apoiados por 41 viaturas combatem esta quarta-feira à noite um incêndio em zona de mato na freguesia de Carviçais, no concelho Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte da Proteção Civil."O incêndio tem duas frentes ativas que lavram com muita intensidade, numa zona de mato. Não há populações ou bens em perigo", afirmou o comandante distrital de operações de socorro, Noel Afonso.De acordo com o comandante, o vento forte que se faz sentir no local do incêndio e os difíceis acessos são as principais dificuldades sentidas pelos bombeiros.No terreno estão a operar três máquinas de rastos, "para ajudar a abrir acessos e ajudar a consolidar o perímetro do fogo".Segundo a página oficial na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado às 20h36.