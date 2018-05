Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo posto na cela atira quatro guardas para o hospital em Sintra

Recluso arranhou e mordeu um guarda e uma médica.

Por Miguel Curado e João Carlos Rodrigues | 09:14

Quatro guardas da cadeia do Linhó, Sintra, estão de baixa devido a dois episódios de violência. O primeiro caso ocorreu pelas 17h00 de sábado, quando três detidos encostaram os colchões à porta da cela e atearam fogo.



Ao ouvirem os gritos de aflição dos reclusos, dois guardas tentaram abrir a porta, mas sofreram queimaduras nas mãos devido à elevada temperatura. Quando conseguiram abrir a porta da cela, um dos detidos escapou a correr e os outros dois foram encontrados inanimados no chão devido ao fumo, que também provocou o desmaio de um dos guardas.



A chegada de reforços travou o recluso em fuga e permitiu levar os dois detidos para a enfermaria. No entanto, quando um deles acordou, arranhou e mordeu um terceiro guarda e uma médica.



Os três guardas e os dois detidos tiveram de ser levados ao hospital de Cascais. Enquanto decorria esta situação, outro guarda foi atacado por vários reclusos ao apreender um telemóvel a um detido. Mais uma vez reforços evitaram o pior.



A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou as duas situações e a hospitalização dos guardas.