Gang acusado de mais de 100 assaltos

Oito homens e uma mulher vão a julgamento.

12.05.18

O Ministério Público de Guimarães acusou oito homens e uma mulher da autoria de crimes de furto, recetação, falsificação, roubo e burla, cometidos entre 2015 e 2017, em vários concelhos do Norte do País.



Indica que os arguidos atuavam com "associação grupal variável, conforme as situações", e acusa-os de se terem apropriado de três automóveis, em Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão e de os usarem com matrículas falsas.



Os arguidos são ainda acusados de assaltarem seis veículos automóveis, em Braga, Paços de Ferreira e Guimarães. Aqui, os ataques ocorreram durante um concerto do cantor Tony Carreira.



Ao todo, este gang, que espalhou o terror em vários concelhos dos distritos do Porto e Braga, realizou mais de uma centena de assaltos, alguns deles muito violentos e até com recurso a várias armas de fogo.



Um dos casos foi o assalto a um estabelecimento de frutaria, tabacaria e papelaria, em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, durante o qual os indivíduos ameaçaram o dono com uma caçadeira, prendendo-lhe as mãos com cabos e forçando-o a entregar bens e valores.



Pormenores

Roubo de cartão bancário

Um dos factos imputados a estes nove arguidos é assalto a um transeunte, em Guimarães, em março do ano passado, tirando-lhe o cartão multibanco e o respetivo código. Usaram depois o cartão para levantar dinheiro e fazer aquisições de bens de elevado valor.



Furtos ao som de Tony

Uma das ações mais relevantes deste grupo ocorreu na noite de 25 de fevereiro de 2016. Enquanto, no Multiusos de Guimarães, atuava o cantor Tony Carreira, os ladrões furtaram vários veículos, no exterior.