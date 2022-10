Um artigo científico afirma que o fumo dos incêndios florestais de 15 e 16 de outubro de 2017 (que causaram 50 mortos) libertou até mais 4,7 vezes emissões (em maior valor de dióxido de carbono) que as causadas por atividades humanas (indústria e transportes) em todo o esse ano em Portugal.O estudo foi realizado em colaboração entre o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (Universidade Coimbra) e o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (Universidade de Aveiro).