Fogos em baterias de lítio ferem seis pessoas em cinco anos em Lisboa

O alerta foi dado na terça-feira pelos Sapadores, nas suas redes sociais, avisando que as baterias de lítio, utilizadas em computadores, telemóveis, bicicletas, trotinetas, motociclos ou automóveis, “armazenam uma larga quantidade de energia que, por algum defeito ou erro de utilização, podem, por sobreaquecimento, entrar em combustão ou explodir”.



“Em Lisboa, entre 2017 e 2022, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa combateu e extinguiu 25 incêndios em baterias de lítio que causaram seis feridos”.O alerta foi dado na terça-feira pelos Sapadores, nas suas redes sociais, avisando que as baterias de lítio, utilizadas em computadores, telemóveis, bicicletas, trotinetas, motociclos ou automóveis, “armazenam uma larga quantidade de energia que, por algum defeito ou erro de utilização, podem, por sobreaquecimento, entrar em combustão ou explodir”.

É solicitado que se sigam “sempre” as indicações do fabricante e que não se carregue o aparelho “debaixo da almofada, dentro da cama ou no sofá” ou quando não consegue supervisionar a bateria, por exemplo “durante a noite ou na sua ausência, ou em locais de acesso/espaços comuns”.