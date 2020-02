A Força Aérea portuguesa resgatou um tripulante do navio "VIZCONDE DE EZA" durante a madrugada deste domingo.



A embarcação encontrava-se a cerca de 54 km a Noroeste do Montijo.





Num comunicado, as autoridades informaram que "o indivíduo precisava de assistência médica urgente e foi recuperado pela tripulação do EH-101 Merlin, de alerta na Base Aérea N.º 6, no Montijo."O tripulante foi depois transportado para uma unidade hospitalar em Lisboa.