Força Aérea transporta de urgência criança de dez anos dos Açores para o continente

Uma aeronave Falcon 50, da Força Aérea, teve de descolar na madrugada de sábado, dia 11 de janeiro, para realizar o transporte de uma criança de dez anos que precisava de assistência médica urgente dos Açores para o Continente.Uma equipa médica militar e civil seguiu a bordo com a Esquadra 504 - "Linces" - para garantir todos os cuidados necessários durante a viagem que durou cerca de 4h40.Num comunicado à imprensa, a Força Aérea confirmou que a aeronave aterrou no Montijo às 05h05.A criança foi imediatamente transportada de ambulância do INEM para uma unidade hospitalar.